Polícia Civil prende suspeito de estuprar criança de seis anos

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu um homem suspeito de estuprar uma criança de seis anos de idade no município de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. O crime contra o menor foi cometido em dezembro do ano passado.





Na manhã dessa terça-feira (07), o homem foi preso por policiais da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, no município de Tabuleiro do Norte.





De acordo com as investigações conduzidas pelo titular da delegacia, Bruno Varela, o homem, 21 anos, casado com uma tia da criança, foi apontado como autor do abuso sofrido pelo garoto.





O crime aconteceu no dia 18 de dezembro, na casa da avó do menino. Conforme o delegado, o suspeito levou a criança para o quarto, baixou o calção dele e cometeu o ato em um dos cômodos da casa.





“Os parentes notaram que a criança estava com dificuldade para andar e que também apresentava ferimentos no bumbum. Como a mãe do garoto estava fora da cidade, os parentes esperaram ela retorna de Fortaleza para comunicar o crime formalmente”, revela o delegado.





Após instauração do inquérito policial, o garoto foi submetido a exames clínicos. O material colhido foi encaminhado para o núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Russas, para a produção de um laudo. O resultado constatou o crime sexual na criança.





Por força de um mandado de prisão, os policiais civis localizaram e prenderam o criminoso no trabalho. Em depoimento, o suspeito declarou que tinha ingerido bebida alcoólica no dia do crime, mas não lembra dos detalhes.





Apesar disso, ele confessou que poderia ter praticado o abuso, porque soube do resultado do laudo. Após o crime, ele saiu da cidade e foi morar no município vizinho, Tabuleiro do Norte. O capturado, que não tinha antecedente criminal, foi conduzido para a delegacia em Limoeiro, onde foi autuado por estupro de vulnerável.