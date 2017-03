SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia as péssimas condições em que se encontra a Rua Manoel Marinho de Andrade.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite amigo, precisamos da ajuda do seu blog para mostrar como se encontra a situação da Rua Manoel Marinho de Andrade, bairro Padre Ibiapina, há 3 meses as equipes do Saae Sobral se deslocaram para consertar um vazamento de um bueiro na referida rua e fizeram um total desmanche do local, fato esse que até hoje se encontra do mesmo jeito, trazendo transtornos a quem trafega a pé, pois os carros tentam desviar dos buracos em alta velocidade e sempre jogam para o lado que os pedestres ou ciclistas andam, e com as fortes e boas chuvas que está caindo em Sobral, a rua está afundando cada vez mais. Por favor, divulgue em seu Blog, pois os moradores ali da região esperam uma solução urgente! Seu blog vem ajudando bastante a todos."