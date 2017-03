O fato aconteceu na noite desta sexta (24), por volta das 19h, no bairro Sumaré, precisamente na Rua Ferroviária. Três vagões saíram dos trilhos, impossibilitando temporariamente a passagem do VLT para a estação do citado bairro. A companhia responsável pelo trem está providenciando a retirada do vagões e a normalização dos serviçoes.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves