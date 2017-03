O vereador Tiago Ramos esteve em Fortaleza, mas precisamente na sede do Dnosc, na última quarta-feira, 15, para apresenta suas últimas reivindicações para perfuração de poços profundos. Os pedidos foram entregues em mãos ao Coordenador-Geral do órgão Francisco Hermenegildo Sousa Neto. Os pedidos, atendem as solicitações dos moradores das localidades de Marrecas, Jardim, Lagoa Queimada, Caraúbas e Mutuca.

Via Wilson Gomes