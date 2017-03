Vídeo mostra ação de assaltantes em Madalena

Criminosos usaram dois funcionários como reféns e fugiram levando uma quantia em dinheiro ainda não divulgada.

Imagens gravadas por moradores de Madalena, a 180 quilômetros de Fortaleza, mostram a fuga de um grupo criminoso, logo após o assalto contra a agência dos correios da cidade, ocorrido nesta terça-feira, (28).





Nas imagens é possível ver dois policiais se protegendo atrás da viatura, que está parada em frente a agência, no exato momento em que os criminosos deixam o local atirando e usando funcionários do estabelecimento como reféns. Os homens disparam contra os agentes, que seguem para a calçada, atrás de veículos que estão estacionados. Ao notarem a aproximação dos criminosos, moradores correm em direção a um ponto comercial e baixam as portas.





Após a ação, os assaltantes fogem em um veículo modelo Uno, de cor vermelha, levando dois funcionários como reféns, que foram liberados no Centro da cidade, sem ferimentos.