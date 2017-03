VIOLÊNCIA SEM FIM: Irmãos Santanenses são executados a tiros em Fortaleza!

Os corpos serão sepultados no Distrito de Sapó onde as vítimas têm familiares.

Dois homens foram executados na noite da última segunda-feira (13), no bairro Henrique Jorge. De acordo com informações concedidas pela Força Tática de Apoio (FTA), apuradas pela equipe da TV Diário, o objetivo dos suspeitos, inicialmente, não era assassinar a dupla, e sim o outro irmão deles.





A dupla suspeita de executar as vítimas chegou à Travessa Fernandes Távora, em uma moto, e invadiram a casa de José Lindemberg Rosa, de 31 anos, em busca do irmão da vítima, que não estava no local. Insatisfeitos, os suspeitos teriam executado Lindemberg a tiros de escopeta calibre 12. Logo após, a dupla seguiu até à residência do outro irmão, José Lindenbenson Rosa, de 27 anos, onde repetiram a mesma ação. Ambas as vítimas não possuíam antecedentes criminais e não há indícios que teriam envolvimento com ações ilícitas.





O outro irmão que supostamente seria o alvo da ação teria envolvimento com crimes e seria libertado da prisão no mesmo dia. O homem, que não teve a identidade divulgada para preservar as investigações, supostamente teria conflitos pessoais com os suspeitos. A polícia segue em diligências para identificar os possíveis suspeitos.





Os corpos chegaram no Distrito de Sapó no município de Santana do Acaraú às 19h, onde moram familiares das vítimas, o sepultamento está previsto para amanhã (15) às 7h no cemitério local.





Com Informações da TV Diário