FIM DOS TEMPOS: Presos contratam prostituta, que fica nua e dança em plena cela; assista

Um polêmico vídeo que mostra uma mulher dançando nua em uma cela foi divulgado amplamente nas redes sociais. De acordo com o site 'Folha de Pernambuco', as autoridades teriam confirmado que o caso aconteceu na Penitenciária Barreto Campelo, no município de Itamaracá. A sequência mostra uma mulher dançando para os detentos, que seguram calcinhas, enquanto ela se apresenta. O Secretário de Justiça do estado de Pernambuco, Pedro Eurico, confirmou que a mulher se tratava de uma prostituta e que ela foi contratada pelos detentos. O Secretário disse que os detentos já foram identificados e, por conta da situação, terão as penas aumentadas.





Veja abaixo o vídeo que mostra a prostituta dançando completamente sem nada em uma cela de uma penitenciária brasileira. Não se sabe muito bem como ela foi parar ali sem que os profissionais da cadeia percebessem. Os detentos estão muito felizes ao verem a presença de uma representante do sexo feminino no local.

Via Gazeta Pop