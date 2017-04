Moradores do residencial Nova Caiçara, precisamente os da Quadra 3 e Bloco 11, estão desde sexta-feira (31) sem água nas torneiras. Os moradores solicitam com urgência a regularização do fornecimento de água, pois estão sofrendo bastante com a falta do líquido precioso.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter