Ipu (CE): Vídeo mostra feridos em acidente com ônibus universitário e moto

Por volta das 17h30min, deste terça feira (25/04), próximo ao município de Cariré, na CE-183, houve o acidente envolvendo o ônibus universitário do município de Ipu e um condutor de motocicleta Honda Broz.





Na ocasião, o ônibus dirigido pelo motorista Goiano seguia com destino a Sobral, quando após sair de uma curva deparou-se com o condutor da moto, este acompanhado de um garupa. O motorista ainda tentou desviar do motoqueiro, porém, a colisão foi inevitável.





Assista ao vídeo do acidente:

Fonte: Netcina