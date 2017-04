"Lua rosa" vai iluminar o céu nesta noite de terça-feira

Fenômeno era especialmente importante para antigas culturas, que seguiam calendário lunar ao invés de solar.

Apesar de podermos ver a lua cheia a cada 29 dias, a que aparecerá no céu na noite desta terça-feira (11) não é como a que estamos acostumados a ver. Ela se chama "Lua rosa" e era especialmente importante para as antigas culturas, que seguiam o calendário lunar no lugar do solar.





A "Lua rosa" recebeu este nome graças às flores da mesma cor que costumavam aparecer precisamente nesta época, coincidindo com o equinócio vernal. Eram os nativos da América do Norte que assim chamavam este corpo celeste.





Este fenômeno é cheio de simbolismo, e não é por acaso que cristãos, judeus e hindus deram a estas datas um significado especial. Antigamente, a primeira Lua cheia de abril marcava a chegada da primavera, segundo informou o The Sun.





Apesar do seu nome, esta Lua não tem um motivo para ser precisamente cor de rosa, dado que a cor que vemos depende das condições ambientais como a poluição, nuvens e névoa (Sputnik Brasil).