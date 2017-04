NOTA DE REPÚDIO

É com imenso repúdio que o Sinpol Ceará traz a tona uma declaração do Tenente Coronel Paulo Hermann Macedo, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Juazeiro do Norte.





O referido áudio traz injúrias e difamações contra a categoria policial civil, tentando menosprezar um trabalho tão importante e que vem contribuindo de forma crescente com a segurança da população.





A Polícia Civil, durante os últimos anos, vem reduzindo o crime local de forma significante, onde 100% dos sequestros são solucionados, mais de 1000 toneladas de drogas apreendidas, só em 2016, além das inúmeras ações contra o crime organizado, trazendo uma maior proteção e justiça social.





É importante enfatizar a importância das duas polícias, Militar e Civil, na defesa da sociedade, cada uma dentro das suas constitucionais atribuições. A Polícia Militar realiza o trabalho ostensivo, de prevenção nas ruas, evitando que o crime ocorra. Uma vez o crime ocorrendo e passado o momento do delito, a atividade investigativa entra em ação, de forma repressiva, exercida pela Polícia Civil.





Portanto, reiteramos que o Sindicato irá trabalhar exaustivamente na defesa das nossas prerrogativas. Não iremos permitir que outras categorias usurpem as nossas funções e nem muito menos admitiremos que pessoas de fora da instituição ajam de forma tão desrespeitosa em desfavor da categoria.





Deixamos claro que todas as representações serão feitas no âmbito da Controladoria Geral (CGD).