Polícia Federal aprova estado de greve em todo o país

Mobilização é contra a reforma da previdência, proposta pelo Governo Federal.

Os policiais federais de todo o país realizaram uma mobilização nesta quarta-feira (5) para deliberar sobre estado de greve em protesto à Reforma da Previdência Social, proposta por Michel Temer. O ato da categoria aconteceu em frente à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza, no bairro de Fátima, e na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte.





“Nós somos totalmente contrários a essa reforma nefasta do Governo Federal que tira direitos não só de nós, policiais federais, mas de todos os trabalhadores deste país”, explica Eugênio Brayner, que é Presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Ceará.





A mobilização aconteceu simultaneamente em todo o país e, ao exemplo do que aconteceu em Fortaleza, os outros sindicatos aprovaram o estado de greve, fazendo desse um movimento nacional contra a Reforma da Previdência.





O estado de greve pode se converter em greve geral caso a PEC 287 siga adiante, em Brasília. “Se for aprovada essa PEC, toda a PF do país pode cruzar os braços no país inteiro. Não dá pra mexer com direitos que levaram tanto tempo para serem conquistados”. diz Eugênio.

