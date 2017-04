TROCA-TROCA: Ximbinha anuncia saída de mais uma cantora da banda X-Calypso

Thábata, a cantora anterior, havia deixado a banda alegando que Ximbinha tinha uma péssimo temperamento.

Ximbinha parece estar longe da tranquilidade de ter uma banda fixa. O músico anunciou a saída de mais uma cantora do grupo, Leya Emmanuelly, que já entrou como substituta de Thábata Mendes na X-Calypso. Thábata, inclusive saiu da banda de forma polêmica, apenas três meses depois da estreia.





No comunicado enviado pela assessoria que falava sobre a saída de Leya, o grupo já tratou de negar qualquer desentendimento, baseando-se nos problemas anteriores: Thábata havia deixado a banda alegando que Ximbinha tinha uma péssimo temperamento.





"A produção da Banda X-Calypso comunica a saída da vocalista Leya Emmanuelly, que optou em buscar novos caminhos na sua vida profissional. Neste um ano de convivência, Leya sempre se mostrou – além de uma voz afinadíssima – uma pessoa doce e carinhosa com os integrantes da banda e com o fãs. Ximbinha, Carla Maués e Gêh Rodriguez reconhecem o talento de Leya e se solidarizam com ela neste novo momento da cantora nascida em Serra Talhada (PE) e lhe desejam boa sorte. Nos próximos dias, Ximbinha deverá se pronunciar sobre a nova composição da X-Calypso. Aguardem que vem novidades aí", dizia o comunicado.