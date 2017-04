VÍDEO: SOBRAL VIVE CAOS COM A FALTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Sem policiamento algum, Santa Casa de Sobral, no Norte do Ceará, é invadida por mais de 10 homens. Eles ameaçaram de morte a equipe médica.

O caso aconteceu por volta das 16h deste sábado 29, quando três pessoas baleadas foram socorridas por populares até a emergência daquele hospital, eram duas mulheres e um homem conhecido por "Chico Nóia", do bairro Alto Novo.





O homem chegou carregado por cerca de 10 indivíduos que segundo enfermeiros, exigiram atendimento imediato para salvar o rapaz. Eles gritavam, ameaçavam a gente de morte e um deles com a mão dentro da calça, simulava querer puxar uma arma, e me agrediu e me defendi com equipamentos do hospital", contou um dos médicos plantonistas. Tudo foi gravado pelas câmeras do hospital, mas os indivíduos fugiram do local com a chegada da polícia. Ninguém foi preso até o momento. Familiares da equipe médica apreensiva, foram até a Santa Casa. Eles agora prometem que vão paralisar o atendimento por falta de segurança.





Dois policiais do Raio também foram feridos e estão internados, mas não correm risco de morte. Eles caíram da moto quando se deslocavam para atender a ocorrência do tiroteio.





Segundo a polícia, o sábado corria tranquilo até as 16h, quando se desencadeou uma série de ocorrências em vários pontos da cidade.





Fonte: Wellington Macedo