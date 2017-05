AUTORIDADES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAZEM INSPEÇÃO NA DELEGACIA DA MULHER EM SOBRAL

O Exmo. Dr. Maurício Fernandes Gomes, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sobral, atendendo ao pedido do Ministério Público Estadual no âmbito da Ação Civil Pública n° 3201-35.2006.8.06.0167, realizou na manhã desta segunda-feira (dia 08/05/17) uma inspeção judicial no prédio onde funciona a Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher e do Idoso de Sobral/CE, com o objetivo de verificar a atual situação da referida delegacia. Estiveram presentes o Exmo. Dr. Alexandre Pinto Moreira, Promotor de Justiça, a Exma Dra. Rena Gomes, Diretora do Departamento de Polícia Civil do Ceará, a Exma. Dra. Adriana Melo Soares Savi, Delegada Titular da Delegacia da Mulher em Sobral e o servidor do TJCE, Francisco Piragibe Ponte Neto. Na oportunidade foram realizados todos os esclarecimentos e observações relevantes para o processo.





Fonte: Sobral 24 horas