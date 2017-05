Bolsonaro diz ser a favor da Lei que dá Pena de Morte para os Políticos Corruptos

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) disse ser a favor da implantação de uma lei em seu governo que trás a Pena de Morte para os políticos corruptos que fizeram desvio de verba, fraude fiscal e que receberam valores ilícitos superiores à de U$ 50.000 dólares, ou seja, um valor minimo.





Segundo o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), esta Lei começará a ter resultado a partir de uma revisão do Código Penal de Brasileiro. Segundo o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), a não a aplicação da pena de morte será no caso dos acusados confessarem os crimes ou devolver o dinheiro, e nesse caso a pena de morte será suspensa, o que substituiria à prisão perpétua. Como a corrupção no Brasil esta conhecida mundialmente e isso vem afetando vários países, o deputado Jair Bolsonaro convocou convocou seus aliados e propõe estabelecer essa Lei no Brasil, afinal, somente assim para acabar com a corrupção.