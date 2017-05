DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta envia denúncia ao Blog, solicitando mais fiscalização da Prefeitura de Sobral para com a Praça do Patrocínio.

Boa tarde.









Gostaria que fosse divulgado meu apelo através deste blog.









A Praça do Patrocínio é um excelente equipamento de lazer, principalmente para as crianças, mas não existe qualquer fiscalização da guarda municipal por lá para garantir nossa segurança. Inclusive para cobrar os donos de cães que transitam com os mesmos sem coleira. Meu filho quase foi atacado por um. E seu dono ainda achou ruim eu ter reclamado que o animal estava solto. Esse tipo de conduta vai acabar afastando os pais de passearem com seus filhos nesta praça, que hoje é a melhor praça da cidade para levar as crianças para brincar."