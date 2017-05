Ex-prefeito de Massapê é denunciado por estelionato e pode pegar 5 anos de prisão

Segundo o Ministério Público Federal no Ceará, João Pontes recebeu, ao mesmo tempo, os salários como servidor do Dnocs e prefeito.

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) denunciou o ex-prefeito do município de Massapê, João Pontes. O crime é de estelionato, quando entre 2005 e 2012, recebeu ao mesmo tempo salários como servidor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) e como prefeito.





Segundo o MPF, “o ex-prefeito agiu de má-fé ao escolher acumular ambas as remunerações, que em 2005 correspondiam a R$ 7,2 mil na Prefeitura e pouco menos de R$ 3,5 mil no DNOCS, valores que aumentaram em 2009 para cerca de R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente”.





O ex-prefeito, de acordo com a Constituição Federal, poderia ter escolhido entre qual remuneração gostaria de receber, mas não foi o que fez. O MPF também promoveu ação civil pública por improbidade administrativa contra João Pontes. Se condenado, ele pode pegar de um a cinco anos de prisão, além de multa.