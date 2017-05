INTERNAUTA DENUNCIA O DESRESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO POR PARTE DE ALGUNS MOTOTAXISTAS EM SOBRAL

Internauta denuncia o desrespeito às leis de trânsito por parte de alguns mototaxistas na cidade de Sobral.

Veja a íntegra a denúncia do internauta:

"Boa tarde ao site Sobral 24 Horas, venho através do mesmo demostrar minha total indignação com os motoristas e motociclista da cidade de Sobral, e principalmente aos mototaxistas em relação ao respeito aos pedestres, são raros os que param no sinal vermelho e quando param, ficam parados no meio da faixa que é direito do pedestre usar a mesma, hoje ao meio dia tinha vários mototaxistas parados no meio da faixa com o sinal vermelho e quando perguntei se eles são sabiam que a faixa é apenas dos pedestres, fui respondido de forma agressiva. Gostaria apenas dos condutores de veículos, motos ou carros apenas respeito. Deste já meus agradecimentos."