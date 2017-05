JBS financiou a eleição de 44% dos deputados federais e estaduais do Ceará em 2014

A empresa elegeu 10 dos 22 parlamentares em Brasília, e 20 dos 46 aqui no Estado.

O presidente da JBS, Joesley Batista, suspeito de fugir para os Estados Unidos após o vazamento que poderia ser preso na Operação Bullish, deflagradas nessa sexta-feira (12) pela Lava Jato, promete retornar ao Brasil na próxima semana.





Como teme também a prisão, Joesley Batista terá que revelar o propinoduto que ele montou para financiar campanhas do PT e de seus aliados no Brasil. Foram milhões desviados em corrupção que foram parar nas contas de partidos e políticos.





No Ceará, a JBS financiou a campanha de 30 deputados federais e estaduais. Isso representa 44.1% da bancada cearense financiado por uma empresa que desviou o dinheiro do povo brasileiro. Com o respaldo dessa suposta propina, a JBS elegeu 10 dos 22 deputados federais e 20 dos 46 deputados estaduais.





Quem mais se beneficiou com as doações suspeitas da JBS foram os deputados federais: Antônio Balhman – R$ 1.4 milhão, Gorete Pereira– R$ 700 mil e Ronaldo Martins – R$ 500 mil. Na Assembleia, os irmãos Batista, donos da JBS, foram generosos com a campanha do hoje prefeito de Sobral, Ivo Gomes, doando R$333 mil.