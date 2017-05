MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

A bandidagem continua "pintando e bordando" na cidade de Sobral! Dois bandidos armados de facão tomaram uma motocicleta Honda CB300 de assalto nas proximidades do Assaí. A vítima estava saindo com sua esposa do supermercado, quando foi abordada pelos assaltantes, que anunciaram o roubo e levaram a moto. O condutor da moto foi agredido fisicamente pelo ladrões, mas passa bem.





A placa da moto roubada é CB300 vermelha de placa NXW-1777-Pe. O Assalto aconteceu na noite de ontem (19), por volta das 22:40h.





Quem souber informações sobre o paradeiro da moto, ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





Fonte: Sobral 24 horas