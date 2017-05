MUDANÇA NA SANTA CASA DE SOBRAL PREJUDICA COMERCIANTES

Comerciantes que ficam nas proximidades da entrada da emergência do hospital Santa Casa estão temerosos com a decisão tomada pela direção da unidade hospitalar. Os trabalhadores temem prejuízos com o fechamento da emergência da Santa Casa na Rua Cel. Albuquerque.





Veja a nota dos comerciantes enviada ao Blog:

"Solicitamos através deste blog uma posição oficial da Santa Casa de Sobral sobre uma decisão da gestão de mudar o acesso dos usuários para a entrada em frente a praça da Santa Casa, prejudicando diretamente as dezenas de comerciantes que geram emprego e renda ha décadas na rua Cel. Albuquerque. A mudança ocorreu após incidentes no interior da emergência por falha do hospital e do sistema de segurança pública que teve uma ampla repercussão na cidade, pois uma decisão unilateral não levou em consideração os aspectos sócio-econômicos da área e não priorizou outras alternativas para reforçar a segurança, seja por investimentos em pessoal ou em novas tecnologias. Esperamos a compreensão da gestão do hospital, secretario de saúde e do prefeito."

Fonte: Sobral 24 horas