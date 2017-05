O bairro Terrenos Novos está totalmente abandonado pelo poder público municipal de Sobral. São ruas esburacadas, esgotos a céu aberto, lixo nas ruas e outros problemas.





Ouça o áudio de uma moradora do citado bairro, no áudio ela relata que no período eleitoral, um vereador prometeu que se eleito fosse resolveria o problema da Rua Gonçalo Vieira.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves