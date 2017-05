Santana do Acaraú: Ônibus escolar é assaltado e ladrões agridem estudante

Um ônibus escolar foi assaltado na manhã desta quinta-feira (18), na CE 178 no distrito de Sapó, zona rural de Santana do Acaraú. O veículo que realiza o transporte de estudantes do ensino médio das comunidades de Chora, Dourado e outras localidades da região, foi abordado por três homens armados, um ficou com o motorista e os outros dois realizaram um arrastão com as vítimas, levaram carteiras, celulares e notebooks. Uma estudante foi agredida fisicamente por um dos ladrões.





Fonte: Tribuna dos Vales