ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DUAS VÍTIMAS É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA

O acidente aconteceu na noite deste domingo, por volta das 19h, na estrada que liga a cidade de Forquilha ao distrito de Liseux.





Duas jovens transitavam em uma motocicleta, quando colidiram com um carro. As jovens sofrem várias lesões, uma sofreu fratura exposta do fêmur e outra uma violenta lesão na cabeça. As vítimas foram socorridas para o hospital municipal de Forquilha, em seguida foram encaminhas para o hospital Santa Casa de Sobral.





Fonte: Sobral 24 horas