Agentes e PM sofrem tentativa de envenenamento na cadeia pública de Acaraú

Dois agentes penitenciários e um policial militar foram envenenados na tarde deste sábado na cadeia pública de Acaraú, município a 234 quilômetros de Fortaleza. De acordo com o major Sérgio Mesquita, comandante da terceira companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar em Acaraú, por volta de meio-dia, com a chegada da alimentação para os detentos, a comida foi distribuída e um suco teria sobrado. O diretor da cadeia, um agente e um PM acabaram tomando o suco.





O PM e o agente, ainda segundo o major Sergio, tomaram pouco e sentiram apenas tonturas. O diretor, identificado como Josueliton, teria tomado mais quantidade do líquido e passou mal. Ele precisou ser internado, no hospital da cidade, onde recebe atendimento médico.





De acordo com o major Sérgio, o delegado de plantão já está na cadeia pública para ver as filmagens, encontrar a garrafa e iniciar as investigações.