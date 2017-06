Dez presos fogem de Complexo Penitenciário em Itaitinga

Todos os foragidos se evadiram da CPPL III, em Itaitinga, dominada por membros do PCC.





Mais uma fuga de presos foi registrada na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Pelo menos 10 presos se evadiram da unidade na noite deste domingo (4).

O s agentes penitenciários localizaram ainda um túnel (Foto: VC/Repórter)





Conforme uma fonte oficial da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), que optou por não se identificar, os foragidos estavam na Rua 'C' da CPPL III. A Casa de Privação é conhecida por ter sido dominada por integrantes da facção PCC.





Ainda no domingo, houve pelo menosduas tentativas de fugas frustradas no complexo Os agentes penitenciários encontraram nas ruas A e D túneis, combobós e cerca quebradas. A Pasta afirmou ainda estar promovendo a contagem do número de detentos a fim de divulgar os números oficiais.





A última fuga registrada em presídios do Ceará aconteceu há duas semanas, no dia 21 de maio. Na ocasião fugiram quatro internos da CPPL I, também em Itaitinga.