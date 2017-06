PMs DO RAIO APREENDEM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Por volta das 17h15 desta quinta-feira (01/06), a equipe do RAIO 05 realizava patrulhamento no Bairro Terrenos Novos, quando ao dobrar na Rua José Pierre avistou um casal com uma criança no colo sair de uma residência e subir numa motocicleta Honda/CG150 Titan Mix, placa NUU-8512.





Ao perceberem a chegada da equipe, Abraão Costa Braga da Silva (20 anos) e Márcia Matos Santos (31 anos) se assustaram e imediatamente foi realizada abordagem aos mesmos e na residência de onde saíram, a qual pertence a Francisca Olinda dos Santos (31 anos). Após buscas, foram apreendidas cerca de 2 Kg de maconha e 1 Kg de crack.





Todos o material apreendido foi apresentado à autoridade policial na Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral e as pessoas conduzidas foram autuadas pelos crimes de tráfico e associação de entorpecentes.