POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Mais uma vez POLICIAIS CIVIS lotados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam em flagrante delito o indivíduo de nome Joaquim Euclides Andrade de Ribeiro, logos após ele ter agredido a sua companheira. A vítima chegou até a delegacia logo após ter sido agredida pelo companheiro na cabeça e no pescoço, de prontidão a Delegada, Dra. Adriana Savi, solicitou que os Inspetores fossem até a localidade de Patriarca, distrito de Sobral com o intuito de localizar e prender o infrator. O Polícias Civis se dirigiram e encontraram Joaquim em casa onde o mesmo confessou as agressões. Foi dado voz de prisão ao Infrator. O acusado foi feito o procedimento cabível e em seguida foi encaminhado à cadeia pública de Sobral, onde se encontra à disposição da justiça.





Fonte: Sobral 24 horas