SOBRAL: MAIS UMA PRISÃO REALIZADA PELA COMPOSIÇÃO DO SARGENTO FROTA

Policiais Militares realizaram a prisão de uma mulher acusada de tráfico de drogas na Rua Princesa Isabel, bairro Padre Palhano.





A prisão aconteceu na manhã deste sábado (3), por volta das 7h30. Com a acusada de nome Ana Célia de Sousa, a polícia encontrou várias pedras de crack.





Os PMs Sargento Frota e Soldado Humberto realizaram a prisão com o apoio da viatura do Ronda do Quarteirão (RD 04).





A ocorrência foi apresentada na Delegacia 24 horas para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas