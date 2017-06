SOBRAL: POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO

Durante o dia de ontem (07), duas equipes do BPRAIO realizaram prisões na cidade de Sobral.





A primeira intervenção ocorreu na Rua Trilho de Ubajara, no Bairro Dom José, quando os policiais militares realizavam abordagens de rotina, verificaram que Valclemir Martins, 25 anos, estaria com Mandado de Prisão em aberto.





No início da tarde de hoje, outra Equipe do BPRAIO, foi verificar uma denúncia de "Boca de Fumo" no Residencial Caiçara, ao chegar no apartamento indicado, foi encontrado um suspeito identificado como Jefferson Tiago Silva Queiroz, 24 anos, o mesmo estava foragido da Cadeia Pública de Sobral.





Durante buscas no apartamento, foram encontrados vários aparelhos eletrônicos, produtos de um roubo realizado na última segunda a uma Topic que faz a linha Groaíras - Sobral.





O suspeito confessou o assalto e foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190