TRAGÉDIA: Acidente com ônibus que saiu de Sobral deixa 10 mortos e dezenas de feridos no Piauí

Um acidente envolvendo um ônibus deixou 10 mortos e dezenas de feridos no Piauí, na manhã deste sábado (17). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus de turismo saiu de Sobral, no interior do Ceará.





O acidente ocorreu na BR-135, na zona rural de Monte Alegre do Piauí. A PRF confirmou pelo menos 10 mortes e dezenas de feridos. Ainda não há número exato de sobreviventes. Eles foram encaminhados a hospitais de Redenção e Bom Jesus.





De acordo com a polícia, o ônibus teria tombado após colidir com um objeto ainda não identificado.





Veja fotos: