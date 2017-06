VÍDEO: Irregularidades na construção da mansão de Cid marca Dia Mundial do Meio Ambiente

O desmatamento em Área de Proteção Ambiental no topo da serra ainda é parcial. Enquanto são abertas vias de acesso, helicóptero leva cimento para o empreendimento.





A Serra da Meruoca é protegida pela Lei Federal 11.891, que a transformou em Área de Proteção Ambiental (APA). Mas ela só é respeitada por algumas pessoas, o que não é o caso de Cid Gomes.





Ele está construindo uma mansão avaliada em R$ 3 milhões no topo da Serra da Meruoca. Isso faz com que um desmatamento irregular seja visto pelos moradores do local. A ação ainda é parcial. Tanto é verdade, que vias de acesso até a obra de Cid são escassas. O cimento para a construção precisa ser levado de helicóptero, agilizando a entrega do empreendimento de luxo.





O ex-governador defende que tem um patrimônio de R$ 782 mil. Mas levar cimento em helicóptero para construir uma mansão avaliada em R$ 3 milhões não condiz com o que declara.





Hoje era dia de comemorar





Nesta segunda-feira (5), é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem conhece e admira a Serra da Meruoca, não tem o que festejar, porque a APA sofre com a degradação ambiental.





Desmatamento que não vai servir para nenhuma obra estruturante, apenas para beneficiar o lazer de uma única família.





Confira a reportagem de Wellington Macedo mostrando o descaso com a natureza.

Fonte: Cearanews7 c/ Wellington Macedo