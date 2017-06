Vigário da Catedral de Sobral critica gestão Ivo Gomes na missa de domingo

O padre Herlandino pergunta aos fiéis por que o dinheiro arrecadado pela Prefeitura não é convertido em benefícios à população.





Opadre Herlandino, vigário paroquial da Catedral de Sobral, usou o sermão da missa de domingo (18) para cobrar melhores serviços públicos oferecidos pela Prefeitura, tendo em vista os impostos e as multas cobradas à população.





Ele também aproveitou a ocasião para pedir aos fiéis orações aos governantes, com o objetivo de sensibilizá-los a ajudarem na reforma da Catedral, que se prolonga há muito tempo.





Confira o sermão do padre





"Você não pode mais nem espirrar dirigindo, que você pode ser multado. Por um lado está certo, porque tem muita gente que é infratora, que transgride a legislação do trânsito. Mas arrancar a qualquer custo isso do cidadão. Esse dinheiro vai para onde? As multas que são pagas. Os impostos que pagamos vão para onde? Saúde de má qualidade, as escolas, o serviço público de péssima qualidade.





A obra na Catedral está parada há muito tempo. Vocês já sabem qual é o motivo, qual é a razão. A gente pede que vocês possam nas orações de vocês rezar. Para que na misericórdia, Deus toque nos corações dos nossos governantes. E que eles tenham, não digo nem sensibilidade, mas o mínimo de respeito para com quem frequenta a igreja, com a fé do povo católico".





Ouça o sermão:

Via Cearanews7