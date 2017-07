AÇÃO INTEGRADA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DE SOBRAL APREENDEM 5 ARMAS DE FOGO E MUITA DROGA

Policiais Civis, Policiais do RAIO, FTA e Ronda do Quarteirão apreenderam várias armas de fogo e muita drogas no bairro Terrenos Novos.





Numa ação integrada das forças de segurança pública de Sobral, hoje (1), que teve início por volta das 17:30, os policiais realizaram uma operação no "Morro dos Terrenos Novos", com o objetivo de combater a criminalidade e prender criminosos que se escondiam no local. Durante a invasão do local pelas polícias, vários criminosos conseguiram fugira. A policia ainda conseguiu capturar três indivíduos.





Os policiais encontraram dentro de uma residência várias armas de fogo (três pistolas e dois revólveres), muita munição, dinheiro e muita droga.





Os acusados e todo material apreendido foram conduzidos à Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas