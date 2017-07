CAMOCIM-CE: AGRICULTOR É ASSASSINADO A PAULADAS DURANTE BRIGA ENTRE FAMILIARES NA ZONA RURAL

O mês de julho se iniciou com um crime de homicídio no município de Camocim. Desta vez o caso aconteceu na localidade de Cajazeiras, próximo ao Laguinho da Torta, zona rural de Camocim. Esse é o primeiro homicídio do ano ocorrido na zona rural de Camocim.









Briga entre família





Algumas pessoas se encontravam em uma bebedeira em um bar conhecido como “Bar do Iranildo”, na localidade de Cajazeiras. Dentre as pessoas que ali estavam, também se encontravam pessoas da mesma família, dentre elas o agricultor Antonio Pinho da Silva, 28 anos, residente na dita localidade. Lá também estava seu cunhado, o também agricultor Carlos Alberto Oliveira dos Santos, o “Beto”, de 33 anos, e que residia com Antonio Pinho. Um menor de idade parente de Antonio Pinho também estava no local.

Vítima









Briga em bar





As informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto à polícia é que os três familiares iniciaram uma discussão que logo se transformou em vias de fato, sendo que Antonio Pinho estaria armado com uma faca e teria lesionado seu cunhado Beto na altura do abdômen. Mesmo ferido, Beto juntamente com o menor se armaram com estacas e partiram para o revide, desferindo vários golpes de estaca na cabeça de Antonio Pinho, provocando achatamento craniano e fazendo com que ele viesse a óbito ali mesmo no local. Após o crime, tanto Beto como o menor fugiram do local.









Diligências





Policiais militares do destacamento de Granja foram acionados e logo chegaram ao local. Após colher algumas informações junto à comunidade os pm’s chegaram até o menor suspeito de participação no homicídio e o apreenderam. As buscas prosseguiram à procura de Beto, no entanto ele não foi encontrado. As informações é que ele têm familiares na cidade de Camocim e pode está foragido na residência de uma deles.

O menor apreendido foi conduzido para a DPC de Jijoca onde contra ele foi feito um procedimento compatível com o crime de homicídio, artigo 121 do CPB. Ele se encontra apreendido aguardando a decisão da justiça.









Sétimo homicídio





O município de Camocim chega ao número de sete homicídios neste ano, o último foi registrado no último dia 28 de junho no bairro da Olinda.





Fonte: Camocim Polícia 24h