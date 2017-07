CAMOCIM-CE: APÓS ASSALTOS EM SÉRIE, INDIVÍDUO ATACA PM'S E TOMBA SEM VIDA NO MACEIÓ

Um homem de 19 anos identificado como Danilo Mendes Domingos, natural e residente em Teresina-PI, tombou sem vida após praticar uma série de assaltos e tentar contra a vida de policiais na Praia do Maceió, em Camocim. O fato ocorreu durante a noite de sábado, 08, próximo a uma vegetação de manguezais.





O homem tinha vindo com cerca de trinta pessoas em um ônibus de Teresina para a Praia do Maceió, local onde passariam o final de semana.









Assaltos em série





Era por volta das 23h00, quando um empresário dono de barraca no Maceió ligou apara o 190 denunciando um indivíduo que havia praticado uma série de assaltos a mão armada no local. De imediato uma equipe da Força Tática foi ao local e lá se juntou a uma equipe do BPTur. As diligências foram iniciadas a procura do elemento e logo duas das vítimas foram localizadas, trata-se de um jovem casal da cidade de São Benedito e que Tinha ido passar a lua de mel na Praia do Maceió. O casal disse que estava próximo à Praia por volta das 20h00, quando chegou um indivíduo fino, moreno claro, com tatuagens no abdômen e no braço, armado a facão e com violência anunciou o assalto, levando um aparelho celular avaliado em cerca de 1.200 reais.

Ainda durante as diligências à procura do indivíduo, já por volta das 23h30, várias pessoas se dirigiram aos pm’s e assustadas disseram que o mesmo indivíduo tinha acabado de praticar outro assalto na beira da praia. Os policiais foram rapidamente ao local e localizaram as vítimas, um total de quatro pessoas, as quais disseram que estavam sentados em uma barraca quando o elemento chegou armado com um facão enorme e com tom agressivo anunciou o assalto, levando outro aparelho celular também avaliado em cerca de 1.200,00.

Antes desses dois assaltos, no início da noite, um empresário dono de uma barraca disse aos policiais que o mesmo indivíduo havia arrombado a residência de uma senhora que ali reside e furtado bebidas dentre outros objetos. Após esse arrombamento seguido de furto, o indivíduo armado com facão teria tentado assaltar outra mulher e só não conseguiu devido a intervenção de populares.





Facão usado pelo acusado na série de assaltos e no ataque aos policiais





Ataque aos policiais









O policiais realizavam o cerco na Vila do Maceió quando receberam uma informação que o indivíduo estava escondido em uma vegetação de manguezal nas proximidades de uma barraca. Imediatamente os pm’s foram ao local, um lugar ermo e escuro, e ao se aproximarem foram surpreendidos pelo indivíduo, o qual armado com um facão partiu para cima do policiamento na tentativa de lesioná-los. Nesse momento, em ação de legítima defesa, os pm’s efetuaram tiros contra o elemento, sendo que um deles atingiu o acusado na parte lateral de sua cabeça.





Mesmo baleado o indivíduo conseguiu se esconder por dentro do mangue e só foi encontrado devido as luzes dos aparelhos celulares roubados que se destacou na escuridão. Com apoio de populares, os pm's adentraram o mangue e encontraram o indivíduo lesionado na cabeça e ainda portando o facão e os dois aparelhos celulares tomados de assalto.









Socorro ao acusado









Sem perda de tempo os pm’s colocaram o acusado na viatura e partiram em direção à Camocim. Já no Lago Seco uma ambulância da UPA 24h cruzou com a viatura e conduziu o indivíduo aquela unidade de saúde, local onde recebeu os primeiros atendimentos e e foi transferido para Sobral, no entanto, veio a óbito ainda durante a viagem.









Problemas com a justiça





Um parente do acusado revelou para a polícia que o acusado já tinha problemas com a justiça. Disse que ainda menor já tinha se envolvido com crimes de assalto, inclusive já tinha passados uns tempos em unidades para menores infratores na cidade de Teresina.

Disse ainda que ele era usuário de álcool e drogas, que sentia muito a situação que o acusado se encontrava, que tentou muito tirar ele do caminho do mau, mais sabia que qualquer hora receberia uma notícia trágica em relação a ele.









DPC de Jijoca





Policiais, vítima do acusado e testemunhas foram conduzidos para a DPC de Jijoca. Lá foi repassado todo o histórico da ocorrência para o delegado plantonista, o qual confirmou o entendimento de assalto à mão armada pratica do pelo acusado. Vale ressaltar que todas as vítimas e testemunhas reconheceram o acusado como o autor da série de assaltos ocorridos durante a noite de sábado na Praia do Maceió.