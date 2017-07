Uma equipe do Saae foi "consertar" um vazamento de água em frente o HRN, mas deixou um cratera exposta na via pública. O buraco já causou vários acidente e está na iminência de provocar outros acidentes. A população improvisou e colocou galhos no local para sinalizar e tentar evitar acidentes.





Os moradores que residem nas proximidades solicitam o conserto do buraco com urgência.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas