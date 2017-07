CRUELDADE HUMANA: Duas crianças são mortas a facadas em Viçosa do Ceará

Os dois garotos sumiram após buscar comida para carneiro que ganharam de presente.

Viaturas do município de Tianguá foram acionadas, na tarde desta domingo (16), para atender a morte de duas crianças por golpes de faca em Viçosa do Ceará, no sítio Inharim. Conforme a 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Miltar de Tianguá, o crime ocorreu em um beco próximo a casa onde os garotos residiam. Uma faca foi encontrada ao lado dos corpos.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as crianças, identificadas por Iracione Almeida Cardoso (8) e Francisco da Silva Cardoso Almeida (10), ganharam um carneiro e saíram de casa em busca de alimentação para o animal em um matagal, quando foram assassinadas. Os familiares ouviram os gritos deles e foram até o local.





Iracione, ferido no braço e na coxa, ainda foi encontrado com vida e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já Francisco foi localizado instantes depois, um pouco mais afastado da residência, morto, com lesões no pescoço e no peito. O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Em grupos de WhatsApp, internautas informaram sobre a decaptação de cabeças das duas crianças, mas as informações foram negadas pela Polícia. Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso foi registrado na Delegacia Regional de Tianguá, que cobre o plantão da área. As investigações sobre o crime serão continuadas pela Delegacia Municipal de Viçosa, no sentido de descobrir a autoria e a motivação do delito. Durante as diligências, os militares encontraram a faca usada na ocorrência. Os trabalhos policiais pela região prosseguem.