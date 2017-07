CRUELDADE: Marido agride a mulher com facão e coloca pimenta nas partes íntimas dela

Um mototaxista de 31 anos foi preso no sábado (22) por espancar a mulher dele, em Anápolis.

O Grupo Tático da Polícia Civil encontrou o casal após uma denúncia anônima. Segundo os investigadores, o homem mora em Pirenópolis, mas fugiu com a mulher para Anápolis, que fica a 60 km de distância, porque a agredia há dias.





De acordo com a polícia, a equipe arrombou o portão e a porta do imóvel para resgatar a mulher. Ela foi levada à Santa Casa de Misericórdia para avaliação, mas já recebeu alta médica.





Após a prisão do mototaxista Elisomar Pereira da Silva, a Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (24) um áudio atribuído a ele em que confessa ter agredido a mulher em Pirenópolis, na região central de Goiás.





Detido por tortura mediante cárcere privado, o homem havia enviado a gravação a conhecidos por meio de um aplicativo de celular após a suspeita de traição.





“Ela já tomou banho, está quietinha. Só quebrei um facão nas costas dela, pus pimenta no 'trem' dela [nas partes íntimas] e tudo. Dei uma sossegada boa nela, mas assim, já está de boa, tomou banho, nós já estamos conversando já”, diz o homem na mensagem.





A vítima, de 39 anos, foi resgatada na madrugada de sábado (2), na casa do irmão do mototaxista, em Anápolis. Ela estava com hematomas por todo o corpo, um corte na coxa esquerda e lesões nas partes íntimas.





“Ela estava em choque, muito machucada, ensanguentada num quarto com o marido. Já ele estava desorientado, totalmente incapaz, sob efeito de cocaína", explicou o delegado responsável pelo caso, Ariel Oliveira Martins.





Via Jornal Populacional