O jovem Pedro Neto Oliveira, 21 anos, conhecido por "Netinho", foi brutalmente agredido na noite de sábado, dia 8 de julho, em Forquilha, nas proximidades da praça do Meio.





Pedro Neto foi agredido com várias pedradas na cabeça. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral em estado grave. Na tarde ontem, a vítima não resistiu e veio a óbito. A Polícia Civil já tem a identificação do suspeito do crime.