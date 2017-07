TARRAFA PRA TRAÍRA

"Posso estar enganado mais o deputado Moses Rodrigues precisa urgentemente de encontrar um coordenador político para o seu grupo, alguém que os vereadores respeitem para estancar a sangria atual. A ida de Ivo para a Câmara Municipal, e os mimos ofertados aos edis de oposição(?) estão provocando verdadeiros estragos. O vereador Zé Vital que é o líder da bancada na casa do povo já denunciou que o aliciamento político que está sendo feito deve ter coisa boa por trás. O que se conversa nas reuniões, oposicionistas é a mesma coisa que jogar tarrafa pra pegar traíra. Joga ela no rio e ela não traz nada, só buraco de dentada de traíra. E traíra no grupo do Moses é oque não falta. O processo que se iniciou lá atrás na eleição, onde vereador gravava as conversas e passava para o outro lado continua a pleno vapor. Não dá por exemplo pra confiar mais no vereador Romário Araújo que vive "socado" na prefeitura. Ontem foi recebido de novo pelo alcaide Ivo Gomes, as 16 horas." Leia mais...