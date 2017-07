TRAGÉDIA EM GRANJA! CRIANÇA DE TRÊS ANOS E AVÓ MORREM APÓS SEREM ATROPELADAS POR PAJERO. POPULAÇÃO SE REVOLTA E ATEIA FOGO NO VEÍCULO

Uma verdadeira tragédia aconteceu no final da tarde de domingo, 16, no município de Granja. Uma senhora de 50 anos e uma criança de apenas três anos morreram vítimas de atropelamento e o caso revoltou a população.









Sinistro









A senhora Ednelda Eugênia de Oliveira, 50 anos, passeava de bicicleta com sua netinha identificada como Geovana Neiva Oliveira dos Santos, de apenas 03 anos. Já Na CE-085, no Bairro São Raimundo, próximo a subestação da Coelce, uma Pajero de cor prata trafegando em alta velocidade colheu violentamente a netinha e a avó. As duas foram arremessadas pra longe. Rapidamente as duas vítimas foram socorridas por uma viatura da polícia para a UPA 24h, local onde infelizmente a criança já deu entrada sem vida. Sua avó foi transferida para a Santa Casa de Sobral mais também não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito.

Revolta





Segundo informações repassadas pela polícia para o Camocim Polícia 24h, após o acidente populares teriam visto três pessoas saindo da Pajero e fugindo do local sem prestar socorro às vítimas. Aquele fato gerou revolta na população e rapidamente atearam fogo no veículo. A polícia foi acionada para o caso iniciou as diligências à procura dos acusados, no entanto, até o fechamento dessa matéria eles não haviam sido localizados.





Camocim Polícia 24h

Colaboradores: Sgt Fontenele e Sgt Wellinson