Moradores da Rua Juca Parente, em frente o IBAMA denunciam que há quatro meses a rua está às escuras e a Prefeitura nada faz para resolver o problema. A taxa de iluminação pública vem todo mês no boleta da conta de luz. Os moradores solicitam com urgência a regularização do serviço de iluminação pública.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter