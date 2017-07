Violência no fim de semana deixou 38 mortos em assassinatos e acidentes

Trinta e duas pessoas foram assassinadas neste fim de semana em todo o Estado do Ceará. O balanço ainda é parcial mas revela que Fortaleza apresentou a maior taxa de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no período compreendido entre a última sexta-feira (30) e o começo da madrugada desta segunda (3). Foram 12 casos, entre eles um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Em Cascavel, uma jovem morreu afogada quando o carro em que ela viajava caiu na foz de um rio

Um feirante foi morto no começo da manhã de domingo quando seguia para o trabalho. Segundo informações iniciais da Polícia, ele teria reagido ao ataque de ladrões e acabou assassinado. A Polícia não tem, ainda, pista dos autores do crime. O fato ocorreu na Rua Passo Fundo.





Em Fortaleza, foram registrados assassinatos nos seguintes bairros: Edson Queiroz, Álvaro Weyne, Maraponga, Mondubim (duplo), Conjunto Palmeiras, Messejana (três casos, entre eles, um duplo assassinato), Itaperi, Genibaú e Praia de Iracema.





Na Região Metropolitana, sete pessoas também foram mortas nos seguintes Municípios: Chorozinho, Horizonte, Caucaia (2), Maracanaú (2) e Maranguape.





Um travesti foi executado a tiros na cidade de Horizonte na noite do domingo.





Sertão





Já no Interior do Estado, 13 pessoas foram assassinadas. Crimes de morte que ocorreram em várias regiões como o Cariri, Sertão Central, Zona Norte, Vale do Jaguaribe e no Litoral Leste.





Os 13 homicídios ocorreram nos seguintes Municípios: Novo Oriente, Independência, Salitre, Brejo Santo, Trairi, Camocim, Aurora, Alto Santo, Croatá, Sobral (2), Juazeiro do Norte (2).





E na madrugada de hoje, bandidos atacaram uma agência bancária no Cariri e explodiram os caixas eletrônicos. Foi em Baixio, cidade que fica a 428 quilômetros de Fortaleza.





Acidentes





A estudante de Enfermagem, Mikaele da Silva Rodrigues, 26 anos, teve morte trágica na tarde de domingo. Ela viajavam em um veículo pela praia da Águas Belas, em Cascavel, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quando on veícul caiu em um banco de areia na foz do rio Mal Cozinhado. O carro foi arrastado pelas águas e a garota acabou morrendo afogada. Segundo os Bombeiros, ela ficou presa no carro.





Mais cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito no fim de semana nos seguintes Municípios: Ipueiras, Ererê, Sobral (dois casos) e Crato.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro