ASSALTANTES TOMBAM EM CONFRONTO COM A PM DE FRECHEIRINHA

O confronto aconteceu na tarde desta terça-feira (08), logo após a indivíduos em duas motocicletas perpetrarem vários assaltos na cidade.





A PM durante as diligências se deparou com os acusados, que atiraram na composição policial, então se deu início a um intenso tiroteio, onde dois assaltante tombaram no local.





Um dos envolvidos nos crimes foi identificado por Raimundo Auricélio Farias Braga.





Uma equipe da Perícia foi acionada, esteve no local e encaminhou os corpos para o IML de Sobral.

violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas