Banda Cavaleiros do Forró desmente boato de acidente

Imagem de ônibus destruído assustou fãs.

A banda Cavaleiros do Forró desmentiu, em nota oficial, o boato de acidente envolvendo o ônibus do grupo musical. De acordo com publicações compartilhadas em redes sociais, o veículo da banda ficou destruído. Para dar veracidade, foi utilizada a foto de um ônibus do conjunto às margens de uma rodovia. As imagens, no entanto, tratam de um acidente ocorrido em maio de 2004, no Rio Grande do Norte.





A empresária Janine Lago, responsável pela banda, informou que recebeu inúmeras mensagens de fãs e familiares "preocupados com um boato que a internet propagou". "Primeiro, não houve acidente nenhum com a banda, graças a Deus. Ontem estávamos de folga em Natal, cada um em sua casa", afirmou a empresária.





A fotografia utilizada para compartilhar o boato mostra um ônibus destruído. O veículo transportava integrantes da banda em 2004 e colidiu com um coletivo da empresa Viação Nordeste, no município de Goianinha, no Rio Grande do Norte.





Leia a nota na íntegra:





Desde ontem à noite, muitos amigos, contratantes, fãs e familiares estão me mandando mensagem e até ligando, no meio da madrugada, preocupados com um boato que a internet propagou.





Primeiro, NÃO HOUVE acidente nenhum com a banda, graças a Deus. Ontem estávamos de folga em Natal, cada um em sua casa.

Cada vez mais, temos que ficar atentos ao que vemos nas redes sociais, e principalmente NÃO COMPARTILHAR nenhuma informação, antes de averiguar a veracidade da mesma.





A maldade não está apenas nas pessoas que inventam a mentira, está também naquelas que divulgam sem responsabilidade, cometendo esse CRIME.





Agradeço a vocês, que puderem repassar essa VERDADE.

Janine Lago

Empresária