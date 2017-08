CRIME DE FURTO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

Uma senhora, de nome Wanda, moradora de Sobral, afirma que teve seus pertences roubados no interior da Casa Tavares, que fica no Centro da cidade. Segundo a senhora, o caso aconteceu na última quinta-feira, quando a mesma se encontrava na fila para pagar uma compra feita na loja. No momento do pagamento a bolsa estava aberta sem documentos e dinheiro. Segundo ela teria procurado a gerência para ver as imagens do circuito interno mas foi informada que o estabelecimento não dispõe de circuito de videomonitoramento.





Com informações de Wilson Gomes