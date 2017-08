DENÚNCIA: LIXO NAS RUAS DO MORADA DOS VENTOS 2

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde. Gostaria de solicitar que seja realizada a coleta regular de resíduos sólidos em minha residência, na Quadra I da Morada dos Ventos 2. O caminhão de coleta passa às segundas, quartas e sextas-feiras, ocasião em que o lixo é colocado à espera de recolhimento. Cheguei a abordar um gari já no outro quarteirão, que retornou e recolheu, aduzindo que minha casa estava vazia há muito tempo e que por isso não passavam mais por ali. Mas há outras casas - habitadas - na mesma rua. Ocorre que a coleta não está sendo realizada, e animais rasgam e espalham o lixo pela rua, atraindo mais animais potencialmente vetores de doenças, situação agravada ainda mais pela presença, nas imediações, do Centro de Zoonoses da cidade de Sobral. Se considerarmos ainda as epidemias de dengue, zica e outras patologias associadas, em que o poder público cobra empenho da população para combatê-las, o quadro mostra-se ainda mais gravoso. Espero sinceramente que o serviço seja normalizado. Obrigado."