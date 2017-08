DESTAQUES DA COPA CEARENSE DE MOTOCROSS REALIZADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA

A 4a. Etapa da Copa Cearense de Motocross foi realizada ontem (27) na cidade de Itapipoca, no Parque de Exposições. O evento teve a presença dos melhores pilotos do Brasil. Os destaques foram os pilotos do Rio Grande do Norte: Fristo Silva e Isaías Araújo.





Ressalta-se também o excelente desempenho dos pilotos sobralenses: Bola, Galego Amaral, Murilo Andrade, Bruno Ponte e Italo Andrade.





A Prefeitura de Itapipoca está de parabéns pela realização do evento, que foi sucesso total.





Em tempo





Lamentável! A prefeitura de Sobral não investe no esporte Motocross, que vem crescendo a cada dia na nossa cidade. Os praticantes sofrem com a falta de uma pista e também do apoio do prefeito. Sobral disponibiliza apenas duas pistas particulares de motocross, que tem como proprietários: Jocele Silva (sede do município) e a pista do Sr. Eudes Andrade, localizada na Fazenda Andrade.